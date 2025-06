Nuel: Italienischer DJ und Produzent verstorben

Der italienische DJ und Produzent Manuel Fogliata, auch bekannt unter dem Namen Nuel, ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Das vermeldete sein Producer-Kollege Donato Dozzy. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Geboren in Rimini, wurde Fogliata ab Mitte der Zweitausender zu einem der wichtigsten Akteure in Italiens experimenteller Technoszene. Seine Produktionen und DJ-Sets waren hypnotisch und technoid geprägt und enthielten Elemente von Ambient und Downtempo. Sie erschienen auf Labels wie Aquaplano, Latency, Kontra-Musik und Further Records.

Fogliata trat unter anderem in Clubs wie dem Berghain, dem Moog in Barcelona und auf dem Labyrinth Festival in Japan auf.

Sein langjähriger Freund und DJ-Kollege Donato Dozzy schreibt: „Er war ein Begleiter auf vielen musikalischen Abenteuern und hat diese verrückte Welt im Handumdrehen verlassen. Mein tiefstes Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden.” Auch das Label Midgar nimmt mit einem Instagram-Post Abschied von Manuel Fogliata. Gründer Jacopo Severitano schreibt: „Im Moment bin ich irgendwo zwischen traurig und wütend darüber, wie ungerecht das Leben in den letzten Jahren zu dir war – und gerade als sich endlich alles zum Guten zu wenden schien, hast du uns verlassen.”

Fogliata beendete 2024 die Arbeit unter seinem Pseudonym Nuel. Zur gleichen Zeit machte er auch seine Tinnitus-Erkrankung öffentlich. Zuvor hatte der Italiener fünf Jahre keinen Gig als DJ gespielt.