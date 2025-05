The Wire: Britisches Musikmagazin veröffentlicht Hilferuf

Das unabhängige Musikmagazin The Wire braucht Hilfe. In einer „dringenden Nachricht” bittet das Herausgeberkollektiv des monatlich erscheinenden Hefts nun um Unterstützung in Form von neuen Abos.

„Wir kämpfen gegen den drastischen Anstieg der Druck- und Vertriebskosten sowie gegen die tiefgreifenden Veränderungen in der gesamten Musikindustrie”, heißt es in der Mitteilung. „Dieser Kampf wird von Monat zu Monat härter. Er wird sogar zu einer existenziellen Bedrohung.”

Im Oktober 2025 soll die 500. Ausgabe von The Wire erscheinen. Damit diese Zahl übertroffen werden kann, appellieren die Herausgeber:innen des britischen Magazins auch zum Kauf der aktuellen Ausgabe.

The Wire wurde 1982 gegründet. Seitdem hat es sich als eines der wichtigsten Magazine für alternative und experimentelle Musik etabliert. Acts wie Aphex Twin, Burial oder Mica Levi wurden dort vorgestellt, bevor sie Erfolg hatten.