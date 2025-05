Marcel Dettmann: Running Back Mastermix angekündigt

Marcel Dettmann kündigt seinen Beitrag zur Mastermix-Reihe von Running Back an. Dieser enthält eine Auswahl an selbstproduzierten Edits und Cuts, die man bisher sonst nur in DJ-Sets des langjährigen Berghain-Residents hören konnte. Die Compilation bewegt sich zwischen EBM, Proto-Electro und Minimal Techno und ist damit eine Hommage an Dettmanns musikalische Wurzeln. Die Tracks, er neu interpretierte, stammen unter anderem von Nitzer Ebb, Junior Boys und Tocotronic. Auch Beiträge von Berghain-Kollege Ryan Elliott sind mit dabei.

Die erste Single, Severed Heads’ „We Have Come To Bless The House” im Marcel-Dettmann-Edit, ist ab sofort digital verfügbar. Die vollständige Compilation erscheint am 27. Juni als Continuous Mix, 3 LP (Gatefold) und als limitierte Kassette. Neben seinen Releases auf Ostgut Ton und dem eigenen Label MDR hat sich Marcel Dettmann zuletzt verstärkt Remixen gewidmet – darunter Neuinterpretationen von Gregor Treshers „Fals Gods” und Model/Actriz‘ „Doves”.

Running Back Mastermix: Marcel Dettmann

1. Identified Patient – The Female Medical College Of Pennsylvania (Marcel Dettmann Pitched High Version)

2. Tocotronic – Bis uns das Licht vertreibt (Marcel Dettman Version 2 Remix)

3. Cristian Vogel – Untitled (Marcel Dettmann Cut)

4. John Bender – Victims of a Victimless Crime (Marcel Dettmann Cut)

5. Clark – Dirty Pixie (Marcel Dettmann Edit)

6. Junior Boys – Work (Marcel Dettmann Remix)

7. Mutant Beat Dance – The Human Factor ft. Naughty Wood (Marcel Dettmann Edit)

8. Experimental Products – Who Is Kip Jones? (Marcel Dettmann Cut)

9. Marcel Dettmann – Water feat. Ryan Elliott (My Own Shadow Remix)

10. Severed Heads – We Have Come To Bless The House (Marcel Dettmann Edit)

11. Albert Kuningas – Astraaliprojektio (Marcel Dettmann Edit)

12. K-Alexi Shelby – Season Of The Real (Marcel Dettmann Edit)

13. Ian North – Sex Lust You (Marcel Dettmann Edit)

14. Ford Proco – Expansión Naranja (feat. COIL) (Marcel Dettmann Edit)

15. Nitzer Ebb – Shame (Marcel Dettmann Edit)

16. Frank Duval – Ogon (Marcel Dettmann Edit)

17. Yello – Limbo (Marcel Dettmann Version 2 Remix)

18. Conrad Schnitzler – Das Tier (Marcel Dettmann Edit)

19. Edits & Cuts DJ Mix

Format: digital /12“/Kassette