Mai 2025: Die essenziellen Alben (Teil 4)

Some Other People – Voices In My Head (Violent Drum) [Reissue]

1992 war für Rave ein Jahr, in dem viel los war. Es passierte viel auf einmal, aber noch nicht so sehr in parallelen Welten. Der vielbeschworene universale Spirit des britischen Sommers von 1989 war irgendwie noch greifbar, die immer weitere fortschreitende Verästelung nahm aber schon ihren Lauf. In diesem Jahr erschien mit Voices In My Head ein Album, das den damaligen Vibe ziemlich gut zusammenfasst. Some Other People war ein Trio, dessen Mitglieder aus ganz unterschiedlichen musikalischen Ecken kamen. Es trafen sich ein klassisch ausgebildeter Musiker, ein DJ und ein Rockgitarrist und wussten eigentlich noch nicht so richtig, wie Clubmusik funktioniert. Mark Lord, Matt Frost und Steve Jueno hießen die Drei. Mit Infinite Mass gründeten sie ein Label, zunächst für ihre eigenen Produktionen.

Ihr erstes Album Voices In My Head, das gerade wiederveröffentlicht worden ist, greift so ziemlich alles auf, was 1992 und in den paar Jahren davor angesagt war. Italo-Pianos sorgen für gute Laune. Es bleept ein bisschen, es hüpfen Breakbeats, die mehr Fools Gold als UK Hardcore sind. Man ist auf dieser Rave-Hippie-Suche nach spiritueller Tiefe oder Überhebung. Seinerzeit nannte man diesen Wald-und-Wiesen-Rave-Sound Trance, mit dem späteren Genre hat das allerdings wenig zu tun. Im gleichen Zuge wurde House progressive. Das erste Album von The Future Sound Of London erschien im selben Jahr und taugt als guter Vergleich. Eine Inspiration für Some Other People war ganz sicher auch William Orbits Label Guerilla. Sucht man im Netz nach Infinite Mass, dem Label von Some Other People, stolpert man sehr schnell über die Information, dass es zeitweise in einer Liga mit Warp spielte. Das ist ein Mythos, der vermutlich gestreut wurde, um die Wiederveröffentlichung dieses schönen Zeitdokuments noch interessanter wirken zu lassen. Voices In My Head macht Spaß, eben weil es nicht zeitlos ist. Holger Klein