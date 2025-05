Amsterdam: Techno-Party auf Autobahn zum 750-jährigen Bestehen

In Amsterdam findet eine Techno-Party auf der Autobahn statt. Unter dem Namen „Highway Rave Op De Ring” wird dafür am 21. Juni ein 15 Kilometer langer Autobahnteil der A10 gesperrt. Der Anlass? Die Jubiläumsfeier zum 750-jährigen Bestehen der niederländischen Hauptstadt.

„Da wir in der Clubkultur aufgewachsen sind, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Kunstform in neue Räume und Kontexte zu tragen, damit sie sich weiterentwickeln und ein neues Publikum erreichen kann”, so Audio Obscura, die Veranstalterfirma hinter der neunstündigen Party.

Tickets für das Autobahn-Event am 21. Juni sind kostenlos über eine Anmeldung auf der Veranstaltungs-Homepage zu bekommen. Das Line-up wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht.

Die 2013 gegründete Veranstaltungsfirma Audio Obscura will elektronische Musik aus dem traditionellen Clubkontext herausführen. Man organisierte bereits Partys im Rijksmuseum, dem Hauptbahnhof Amsterdam Centraal, dem Concertgebouw oder The Loft im A’DAM Tower. Für 2026 ist zudem das Audio Obscura Festival in der Van Nelle Fabriek in Rotterdam geplant – einem UNESCO-Weltkulturerbe, das für einen Tag zur Open-Air-Rave-Location wird.