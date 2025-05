Blake Baxter: Tresor veröffentlicht Klassiker wieder

Tresor legt die ersten Veröffentlichungen von Techno-Pionier Blake Baxter neu auf. Am 9. Mai erschien mit Dream Sequence bereits ein Klassiker von 1992 als digitale Version. Mit dem Reissue von Endless Reflection (1995), das am 30. Mai erscheint, und Dream Sequence X am 20. Juni veröffentlicht Tresor weitere Platten von Baxter wieder.

Baxter war Teil von Underground Resistance (UR). 1992 kam er im Rahmen der ersten UR-Europatour nach Berlin und legte im neu eröffneten Tresor auf. Daraus entstand eine langjährige Zusammenarbeit mit Tresor Records, beginnend mit Dream Sequence.

Mit den Veröffentlichungen prägte Baxter die Ausrichtung von Tresor Records. Der aus Detroit stammende Producer stand für rohen, funkigen und vocal-betonten Techno, der sich von der kühlen Berliner Machart abhob. Dream Sequence war nicht nur musikalisch ein Statement, sondern auch symbolisch: Es war der Beginn für eine Allianz zwischen den Detroiter Pionieren und der Berliner Technoszene, die Tresor über Jahrzehnte hinweg definieren sollte.

Kürzlich trug Blake Baxter zu unserer Podcast-Reihe bei. Seinen Mix hört ihr hier.