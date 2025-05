Mixe des Monats: Mai 2025

Lucika – Sonil #2 – 14.05.2025 (LYL Radio)

Schrulligen, aber süßen Kreaturen begegnet man, wenn man diesen Mix hört, so die Beschreibung auf LYL Radio. Eine davon ist beispielsweise die Kankyō-Ongaku-Legende Hiroshi Yoshimura, mit dessem in sich ruhenden „Over The Clover” Lucika die zweite Ausgabe ihrer Radioshow Sonil eröffnet. Von Anfang an drängen sich deshalb zwei Vermutungen auf: Lucika hat was für Japanophilie übrig sowie einen ausgeprägten Hang zum akustischen Storytelling, dem sie in dieser Stunde aus Ambient, Downtempo und Jazz nachgibt. Das Resultat klingt wie der Soundtrack eines Studio-Ghibli-Films, der leider nie produziert wurde. Diesen Eindruck verstärken Marewrew, die zuletzt auf DJ Kozes neuem Album auftauchten, im fantastischen perkussiven Andi-Otto-Remix noch. Das Set aber nur auf distinkt japanische Ästhetiken zu reduzieren, wäre deutlich zu kurz gegriffen: Vielmehr entspinnt sich ein taubeperltes Netz aus Klängen, die allesamt nah am Organischen, an der Natur, am Menschen liegen, vielleicht der Herangehensweise von upsammy nicht unähnlich.

So unverstellt schön die zweite Ausgabe von Sonil klingt, so sehr begreift Lucika Entspannung als Arbeit. Immer wieder laufen mehrere Tracks gleichzeitig, sprudelt Sonil vor Einfallsreichtum über, überfordert dabei nie, sondern bettet sanft zwischen Dub, Blasinstrumenten und Holzperkussion. Maximilian Fritz