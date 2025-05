Ibiza: Mann mit 163.000 Ecstasy-Pillen festgenommen

Die Polizei auf Ibiza hat einen 22-jährigen Niederländer wegen Drogenschmuggels festgenommen. Der Mann wollte 163.000 Ecstasy-Pillen auf die Insel bringen. Zwei Koffer, die zusammen knapp 50 Kilogramm wogen, könnten ihm nun bis zu neun Jahre Haft einbringen.

Über das erste Maiwochenende wurden die Kontrollen am Flughafen von Ibiza verschärft, weil in dieser Zeit die Partysaison auf der Insel beginnt. So geriet auch der mutmaßliche Schmuggler ins Visier der Behörden, da er als Alleinreisender mit ungewöhnlich viel Gepäck auffiel. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Koffer randvoll mit Drogen waren.

Die Behörden gehen von der Partydroge Ecstasy aus, jedoch trugen einige Pillen den Aufdruck „2C-B”, was auf die psychoaktive Substanz 2C-B schließen lässt. Diese gehört zur Gruppe der Phenethylamine und kam in den letzten Jahren vermehrt bei Partys zum Einsatz. Ähnlich wie MDMA steigert 2C-B Euphorie und Empathie, kann aber auch Halluzinationen verursachen.

Die spanische Polizei schätzt den Straßenverkaufswert auf acht bis 18 Euro pro Pille – was bei der sichergestellten Menge einem Wert zwischen 1,3 und drei Millionen Euro entspricht. Dem mutmaßlichen Schmuggler drohen nun drei bis neun Jahre Gefängnis.