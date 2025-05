Brixton: Techno-Urgestein verstorben

Der deutsche DJ Brixton, bürgerlich Norbert Georg Wieschollek, wurde Ende April tot in seiner Wohnung in Düsseldorf gefunden. Brixton war eine prägende Figur der elektronischen Musikszene in Nordrhein-Westfalen. 1994 gründete er das Label Holzplatten, später wurde er Mitglied der Crew Acid Wars und war Tourmanager von Loco Dice.

Viele DJs aus der Region Nordrhein-Westfalen drückten öffentlich ihr Beileid aus. „Ach f***, R.I.P. Mein Beileid an die Familie”, schreibt Timo Maas. Auf der Facebook-Seite von Warehouse Fans heißt es: „R.I.P Brixton du wirst uns fehlen.” Auch einer von Brixtons Acid-Wars-Kollegen meldet sich zu Wort: „Ich bin geschockt und erneut ist mein Herz gebrochen”, schreibt DJ Man at Arms. Bereits im vergangenen Jahr starb mit Jochen Peuyn alias DJ Sorgenkint ein langjähriges Mitglied von Acid Wars bei einem Autounfall. Die genaue Ursache von Brixtons Tod ist nicht bekannt.