Jet-Set-Katastrophe in Santo Domingo: Betreiber äußert sich zur Ursache des Einsturzes

Beim Einsturz des Nachtclubs Jet Set in Santo Domingo kamen am 8. April 2025 insgesamt 232 Menschen ums Leben. Mehrere Hundert wurden verletzt. Über 500 Gäst:innen hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Veranstaltungsort auf.

Jetzt hat sich der Clubbetreiber Antonio Espaillat erstmals öffentlich zur Ursache geäußert. In einem Interview mit dem dominikanischen Fernsehsender Telesistema gab er an, dass auf dem Dach des Clubs seit Jahrzehnten sechs undichte Klimaanlagen installiert waren. Ständig sei Wasser durch die Anlagen in die Dachstruktur gedrungen, was letztlich zu deren Einsturz führte. Anstatt diese zu sanieren, kamen lediglich Gipskartonplatten zum Einsatz, um beschädigte Stellen provisorisch zu bedecken. „Ich werde mich allem stellen. Ich werde nicht weglaufen”​, so Espaillat in dem Interview.

Nach Angaben des Betreibers erfuhren weder das Dach noch die Belüftungssysteme offizielle Inspektionen. In der Dominikanischen Republik gibt es keine gesetzlichen Vorgaben für die baulichen Kontrollen privater Veranstaltungsorte. Nachdem das Dach des Clubs eingestürzt war, kündigte Präsident Luis Abinader an, Gebäude dieser Art gesetzlich regulieren zu wollen.