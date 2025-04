://about blank: Berliner Club startet Spendenaktion zum 15. Geburtstag

Das ://about blank wird 15. Bevor der Club am Berliner Ostkreuz am 25. Mai offiziell Geburtstag feiert, will die Genossenschaft mit einer „Kulturförderung von unten” 150.000 Euro sammeln. Bisher sind für die Crowdfunding-Kampagne „15 Jahre Autonomendisco” über 60.000 Euro zusammengekommen.

„Jetzt gilt es, auch außerhalb unserer solidarischen Community Menschen zu erreichen, die eine progressive Clubkultur zu schätzen wissen”, sagt Clubsprecher Sulu Martini in einer Pressemitteilung. „Gerade in Zeiten, in denen die Gesellschaft nach rechts rückt, braucht es Orte wie das ://about blank für Begegnung und Diskussion, persönliche Entfaltung und politische Organisation.”

Wer das ://about blank unterstützen möchte, kann das über die Crowdfunding-Plattform Startnext tun – entweder mit einer freien Spende oder als Gegenleistung: Neben Feuerzeugen, T-Shirts und Wohnwagen-Polstern lassen sich auch Sektgarten-Pakete, Übernachtungen im Clubgarten oder ein Dachbanner am ://about blank erwerben.

Die Kampagne „15 Jahre Autonomendisco” läuft noch bis zum 4. Mai. Vom 25. bis 27. April feiert das ://about blank außerdem an einem Geburtstagswochenende mit vielen Live-Sets und über 45 DJs wie Alex.Do, Kalipo oder Lawrence.

Das ://about blank existiert seit 15 Jahren am Berliner Ostkreuz. Hinter dem Club steht eine Genossenschaft, deren Mitglieder laut Selbstbeschreibung „ein linksradikales Selbstverständnis, aktivistische Biografien, Liebe zur Musik und ein Hang zur DIY-Kultur” verbinden.