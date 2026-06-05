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Tresor Academy: Bewerbungsphase für erste Global Edition gestartet 

Alexis Waltz

Die Academy of Subcultural Understanding der Berliner Tresor Foundation hat ihre erste Global Edition angekündigt. Das Mentoring- und Ausbildungsprogramm öffnet sich damit erstmals für angehende Clubmacher:innen aus aller Welt. Auf zwei Ausgaben für Teilnehmer:innen aus Deutschland in den Jahren 2023 und 2024 war 2025 eine europäische Runde gefolgt. 

Das Programm findet nach einer Reihe von Online-Terminen vom 14. September bis zum 4. Oktober 2026 vor Ort in Kraftwerk, Tresor und OHM statt. Bewerbungsschluss ist der 29. Juni.

Die Tresor Academy 2025 (Foto: Annika Rixen)

Die von Techno-Pionier Dimitri Hegemann gegründete Tresor Foundation Berlin setzt sich seit 2021 dafür ein, subkulturelle Räume zu sichern und zu fördern. Die Academy of Subcultural Understanding unterstützt die nächste Generation von Clubbetreibenden dabei, diese Arbeit vor Ort in ihren jeweiligen Städten weiterzuführen. Im Fokus stehen insbesondere Menschen aus Regionen, in denen es bislang an subkulturellen Räumen mangelt – jenseits von Berlin und anderen etablierten Zentren der Clubkultur.

Durch die Vermittlung von Wissen und Werkzeugen zum Aufbau nachhaltig existierender Kulturorte will die Academy Städte langfristig stärken: Lokale Szenen fördern Gemeinschaften und wirken der Abwanderung entgegen. Gleichzeitig kann Clubkultur demokratische Werte wie Teilhabe, Vielfalt und Respekt vermitteln und damit dem Erstarken rechtsextremer Tendenzen entgegenwirken.

Das kommende globale Programm verdichtet den Kernlehrplan der Academy zu einem intensiven dreiwöchigen Inkubator. Die Teilnehmenden erwarten praxisnahe Trainings, Workshops und Seminare mit dem erfahrenen Team der Berliner Clubs Tresor und OHM sowie mit prägenden Akteur:innen der elektronischen Musikgeschichte Berlins.

Tresor Academy 2025 (Foto: Martin Fuller)

Der Lehrplan behandelt zentrale Themen des Clubbetriebs – von Booking und Awareness-Konzepten über Türpolitik und Clubkonzepte bis hin zu Businessplänen, finanzieller Nachhaltigkeit und kulturpolitischer Interessenvertretung.

Bewerben können sich angehende Clubmacher zwischen 21 und 35 Jahren, die einen eigenen subkulturellen Veranstaltungsort eröffnen wollen oder dies erst kürzlich getan haben. Besonders willkommen sind Bewerbungen aus Regionen, in denen dringend mehr kulturelle Freiräume benötigt werden.

Es fallen keine Gebühren an, allerdings müssen die Teilnehmer:innen für Reise- und Unterkunftskosten selbst aufkommen. Als Partner unterstützt die Jägermeister-Plattforum „Save the Night“ die Tresor Foundation bei der Durchführung der Academy. 

Interessierte reichen hier ein 60-sekündiges Video sowie einen einseitigen Text ein, in dem sie ihre Vision vorstellen. Die Kurssprache ist Englisch.

Tresor Academy 2025 (Foto: Felix Moser)

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