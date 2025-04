Orbital: Duo veröffentlicht Song mit Oscarpreisträgerin

Orbital haben mit der oscarprämierten Schauspielerin Tilda Swinton eine Neuinterpretation ihres 1989 erschienenen Tracks „Deeper” veröffentlicht. Der neue Song trägt den Titel „Deepest” und ist als Teil der Neuauflage ihrer Vier-Track-EP Radiccio von 1992 verfügbar. In dieser Version gibt Swinton meditative Anweisungen und untermalt den charakteristischen Synthesizer-Sound des Originals.

Der Song wurde erstmals auf dem letztjährigen Glastonbury Festival von dem Duo und Swinton performt. Die Drei trugen dabei leuchtende Kopfbedeckungen und identische Brillen, währenddessen las Swinton Zeilen von einem Stück Papier vor.

Schon in der Vergangenheit arbeitete die Oscarpreisträgerin mit dem Duo, bestehend aus Paul und Phil Hartnoll, zusammen. Sie wirkte 2021 im Musikvideo zu der Single The Box mit.

Nachdem sich das Duo 2014 getrennt hatte, arbeitet es seit 2017 wieder zusammen und veröffentlichte 2018 das Album Monsters Exist. Neben der Neuauflage von „Deeper” kündigten Paul und Phil Hartnoll eine Neuauflage ihres gefeierten Albums Orbital 2 (The Brown Album) von 1993 an. Die Reissue wird am 23. Mai auf London Records erscheinen.