Garagen: Neuer Club in Köln-Ehrenfeld

Am 29. März feierte die neue Clublandschaft Garagen ihr Opening. Der neue Spot im Kulturbezirk Köln-Ehrenfeld soll ein Ort für Musik, Kultur und exzessive Nächte sein. Zur Eröffnung hat das Partykollektiv Lichtblick im Rahmen der Party Ehrenfeld XL ein Techno-Line-up in die Location gebucht.

Um dem Clubsterben in Köln entgegen zu treten, hat die Stadt eine Kulturschutzzone errichtet. An der Oskar-Jäger-Straße 179 soll laut den Betreibern Georg Schmitz-Behrenz und David Pick (Live Music Hall), ein neuer Hotspot für Partys und Konzerte entstehen. „Freitags und samstags gibt’s freien Eintritt – wer fürs Konzert kommt, kann einfach dableiben. Auch die Drinks bleiben entspannt”, so Pick, der in Ehrenfeld bereits das Helios37 betreibt.

„Die Prozesse sind zügig verlaufen, die Baugenehmigung kam innerhalb von sieben, acht Monaten”, so Pick. Der neue Underground-Unterschlupf sei roh, ungeschliffen – und bereit für neue Geschichten.