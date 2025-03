Monika Kruse ist zurück. Die Berliner DJ spielt am 17. Mai ein DJ-Set im Dockland in Münster. Es ist der erste Auftritt der Labelgründerin von Terminal M seit November 2022. Damals kündigte sie eine Auszeit an und begründete sie mit einer Angststörung und Depressionen.

In Münster wird Monika Kruse unter anderem neben Alex Stein auftreten. „Gemeinsam werden wir euch auf eine musikalische Reise mitnehmen – tiefgründig, bewegend und mitreißend – und uns alle für einen Moment der Realität entfliehen lassen”, so Kruse. Nach so langer Zeit wieder vor Publikum spielen zu können, erfülle sie mit einer Mischung aus Vorfreude und purer Euphorie. „Die Musik, die Energie, die gemeinsame Leidenschaft – ich habe sie so sehr vermisst.” Neben dem Auftritt in Münster kündigte Kruse drei weitere an, unter anderem ein Set auf dem Echelon Festival in Bayern.

Monika Kruse ist eine deutsche Techno-DJ, Produzentin und Labelbetreiberin, die seit den Neunzigern die elektronische Musikszene prägt. Mit ihrem Label Terminal M zählt sie zu den einflussreichsten Künstlerinnen der internationalen Technoszene.