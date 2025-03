Nordmazedonien: 59 Menschen sterben bei Brand in Club

Bei einem Brand im nordmazedonischen Nachtclub Club Pulse sind mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen. Über 150 weitere Besucher:innen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie das nordmazedonische Innenministerium bestätigt.

Auslöser der Katastrophe soll eine für Lichteffekte eingesetzte Funkenmaschine gewesen sein. Die Flammen breiteten sich den Ermittlungen zufolge von der Bühne aus. Auch das Dach stürzte teilweise ein. Zum Zeitpunkt des Brandes fand gerade ein Konzert des Hip-Hop-Duos DNK statt, dessen Mitglied Andrej Gjorgieski bei dem Unglück verstarb.

Der Club, der sich in der Kleinstadt Kočani befindet, verfügte über keine offizielle Genehmigung für die Veranstaltung. Zudem haben sich im Gebäude mit über 500 „mindestens doppelt so viele Personen” aufgehalten, wie zugelassen gewesen wären, so der nordmazedonische Innenminister Pance Toskovski. Inzwischen wurden 15 Personen festgenommen, darunter auch der Clubbesitzer sowie Behördenmitarbeiter:innen.

„Keiner sollte sich dem Gesetz, der Gerechtigkeit und der Strafe entziehen”, appellierte Nordmazedoniens Präsidentin Gordana Siljanovska-Davkova an die Verantwortlichen. Die Regierung hat nun eine umfassende Überprüfung aller nordmazedonischen Veranstaltungsorte angeordnet. Außerdem hat Siljanovska eine siebentägige Staatstrauer ausgerufen.

Bei dem Unglück handelt es sich um den tödlichsten Brand eines Nachtclubs in der Geschichte des Landes.