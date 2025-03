Das Werk: Neuer Betreiber übernimmt Wiener Club

Der Wiener Club Das Werk hat seit dem Jahreswechsel einen neuen Besitzer. Damit ist die Suche nach einem neuen Betreiber, die sich nach schwerwiegenden Vorwürfen gegen den alten Betreiber zog, beendet. Von der Interimsführung des Clubs, die 2023 eingesetzt wurde, übernimmt Fabian Walder die Geschäfte des renommierten Veranstaltungsorts.

„Die alten Strukturen gehören der Vergangenheit an”, betont dieser in einem Instagram-Post. Er freue sich zudem darauf, „das Werk in seinem gewohnten Charme weiterzuführen und gleichzeitig neue Projekte umzusetzen. Diese Bögen sind ein besonderer Ort und es liegt mir am Herzen, dass es genau so bleibt.”

Das Werk hat sich über die Jahre als fester Bestandteil der alternativen Club- und Kunstszene Wiens etabliert. Bekannt wurde es für ein genreübergreifendes Booking, zum Beispiel von DJ Assault oder Alan Oldham, und seine rohe Ästhetik.