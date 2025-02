Mixe des Monats: Februar 2025

Hünter – Wërda w/ Hünter: 26th February ’25 (Noods Radio)

„Wërda (ver-dah) is a completely made up word that fits well with my style and also sounds weird… that really describes where IDM and my style of music goes” – wer sich schon immer gefragt hat, wie insbesondere Künstler:innen aus dem Leftfield-Bass-IDM-Kontext bei der Namensfindung vorgehen, bekommt hier die aufschlussreiche Antwort serviert. Hünter – auch der Fetisch für Umlaute und Tremen (Ist das der korrekte Plural?) muss befriedigt werden – betreibt die eingangs erwähnte Radioshow seit bald drei Jahren unter diesem Namen und ist mit ihr beim Bristoler Noods Radio heimisch geworden.

Nach dem absurd krätzigen Audiotag des Senders wendet sich der DJ und Producer aus Seattle kurz ans Publikum. Er bewege sich gerade weg von heady Musik, wohl also für den klassischen Dancefloor konzipierten Tracks, hin zu Sounddesign-Projekten und „Texturen, Rhythmen und Frequenzen” zwischen Struktur und Chaos und sei überaus fasziniert vom neuen Hesaitix-Album Noctian Airgap. Der folgende Mix schlägt voll in diese Kerbe.

Klangquellen läppern sich, verdichten sich und fasern nicht diffus, sondern wohltemperiert auseinander. Anfangs regieren poserhaftes Garage-Gitarrenspiel und enthemmter, hallender Gesang. Bald halten die ersten Flächen Einzug, und kurz darauf bimmeln über organischen Bassläufen Glöckchen in Einheit mit taktilen Klavieranschlägen, Kankyō Ongaku trifft auf Jazz. Unter einem schabenden Geräusch, wie es beispielsweise Talismann in seinen Techno-Tracks auf die Spitze treibt, pocht daraufhin eine Kickdrum, die leicht off und mit ihrer Geistesabwesenheit an die Schlüsselloch-Spechtereien von GAS, an Wolfgang Voigts entrückte, seltsam solipsistische Perspektive auf den Rave erinnert. Konkreter wird es kurz darauf mit verhältnismäßig harten Bass- und IDM-Einschlägen, in der Mitte des Mixes reißt der Himmel für Digital-Pop auf und formvollendet celestiale Dub-Chords erheben endgültig in die Wolken. Wer da wartet? James Blake mit einer seiner frühen Post-Dubstep-Produktionen. Kaum zu glauben. Maximilian Fritz