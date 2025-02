Gwen McCrae: Soul-Ikone verstorben

Gwen McCrae ist am 21. Februar in einem Pflegeheim in Florida nach langer Krankheit verstorben. Das bestätigte ihre Familie gegenüber der BBC. McCrae galt als „Queen of Rare Groove”. Ihr Gospel-, Soul-, Disco- und Funk-Gesang wurde von Dance-, Pop- und Hip-Hop-Größen wie Cassius, Madlib, Lady Gaga, Avicii, Cypress Hill oder Mobb Deep gesampelt. Die Gesangsgröße wurde 81 Jahre alt.

Gwen McCrae wurde am 21. Dezember 1943 in Pensacola, Florida, geboren. In den Sechzigern begann sie ihre musikalische Karriere gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann George McCrae. Ihr größter Hit „Rockin‘ Chair” aus dem Jahr 1975, der Platz 9 der Billboard Hot 100 erreichte, machte die Sängerin bereits in den Siebzigern zu einer der größten Soul-Stimmen der USA.

Nach großen Erfolgen mit dem Label TK Records setzte McCrae ihre Karriere in den Achtzigern bei Atlantic Records fort und veröffentlichte Club-Klassiker wie „Funky Sensation” und „Keep The Fire Burning”. Ihr Song „Always On My Mind” wurde von Elvis Presley, den Pet Shop Boys und Willie Nelson gecovert.

2012 erlitt McCrae während eines Auftritts in England einen Schlaganfall, der zu einer Lähmung auf der linken Körperseite führte. Ihr Geh- und Singvermögen wurden dadurch so stark beeinflusst, dass sie ihre Karriere beenden musste.