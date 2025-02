Ricardo Villalobos: Reissue von „Tia” angekündigt

RAWAX veröffentlicht am 14. April die wegweisende Ricardo-Villalobos-EP Tia wieder. Die nach seiner Ehefrau benannte Platte ist ursprünglich im Jahr 2000 auf dem Frankfurter Label Below erschienen und wird anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums mit neuem Tracklisting als 12-Inch-Vinyl wiederveröffentlicht. „Echt Rot” und „Tia” wurden in der Reihenfolge getauscht. Die neu gemasterte Fassung ist ausschließlich auf Vinyl auf der RAWAX Ricardo Villalobos Edition von DBH Music erhältlich.

Ricardo Villalobos ist bekannt für seine innovativen Beiträge zur elektronischen Musik. Sein Alias Richard Wolfsdorf nutzte er erstmals 1996 für die Veröffentlichung von MDMA. Seitdem veröffentlicht er unter diesem Namen eher selten, zuletzt 2017 mit die EP MDRNTY002. Am 14. Januar war im Rahmen der RAWAX Ricardo Villalobos Edition ein Reissue von Villalobos EP Heike von 1998 erschienen, vor einem Jahr 808 The Bassqueen von 1999.

Tracklist:

A: Echt Rot

B1: Tia

B2: Feuerwasser

Format: 12″

Erscheinungsdatum: 14. April 2025