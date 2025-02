Rodney Price, besser bekannt als Terror Danjah, ist verstorben. Sein Freund D Power Diesle verkündete die Nachricht auf X. Die Todesursache wurde nicht bekanntgegeben.

Terror Danjahs Karriere begann Anfang der Zweitausender, parallel zum Aufstieg des Genres Grime. Der Künstler war bekannt für seine kraftvollen Basslines und seinen harten Sound. Mit Veröffentlichungen wie Underdog trug er maßgeblich zur Entwicklung von Grime bei und prägte dessen düstere und experimentelle Seite. Er war auch einer der Pioniere des R&G, einer Mischung aus Grime und R’n’B.

Terror Danjah war zudem Mitglied der Grime-Gruppe Nasty Crew und arbeitete mit Künstlern wie Four Tet, Kano und D Double E zusammen. Neben seinem eigenen Label Hardrive Records veröffentlichte er Musik auf wichtigen Labels wie Hyperdub und Planet Mu.

„Ein so talentierter Produzent und dazu noch ein großartiger Mensch”, schrieb der Produzent Plastician auf X. „Was du geschaffen und so vielen gelehrt hast, wird ewig leben”, so der Grime-Künstler Manga Saint Hilare.

2019 erlitt Terror Danjah einen Schlaganfall und fiel in ein Koma. Im Anschluss zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Obwohl er sich nie vollständig erholte, kehrte er nach dem Koma zurück und veröffentlichte das Album Invasion und die EP Red Flag.