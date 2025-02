Barker: Zweites Album erscheint im April

Barker meldet sich mit einem neuen Album zurück. Stochastic Drift erscheint am 4. April auf Smalltown Supersound. Es ist seine zweite Soloplatte nach Utility, das der Berghain-Resident 2019 bei Ostgut Ton veröffentlichte. Die erste Single „Reframing” ist bereits erschienen.

Stochastic Drift entstand in einer Zeit des Wandels und der Unsicherheit, was sich in der Produktion widerspiegelt. Statt festen Strukturen zu folgen, ließ Barker das Unvorhersehbare in seine Musik einfließen: „Ich hatte zuvor mit einem sehr bewussten und zielgerichteten Ansatz gearbeitet, aber ich merkte, dass das im Kontext der Ungewissheit nicht so hilfreich war”, so der Producer.

Barker ist auch für seine Zusammenarbeit mit nd_Baumecker (als Barker & Baumecker) bekannt, mit dem er mehrere EPs und ein Album auf Ostgut Ton veröffentlicht hat. Seine Soloarbeiten erforschen häufig die Schnittstellen von Klang, Technologie und Körperwahrnehmung – inspiriert von akustischer Forschung, psychoakustischen Effekten und Tanzmusik.

Stochastic Drift lässt sich hier vorbestellen.



2019 porträtierten wir Sam Barker im Rahmen seines ersten Soloalbums.

Barker – Stochastic Drift (VÖ. 4. April)

Format: Vinyl, digital



Tracklist

1. Force Of Habit

2. Reframing

3. Difference And Repetition

4. The Remembering Self

5. Positive Disintegration

6. Cosmic Microwave

7. Fluid Mechanics

8. Stochastic Drift