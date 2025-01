Sven Väth: Cocoon Club kehrt für eine Nacht zurück

Das Cocoon ist zurück – zumindest für eine Nacht. Im Rahmen der Eventreihe Dance of the Living Metamorphosis übernimmt Sven Väth am 28. Februar den Zoom Club in Frankfurt. Die Veranstaltung wird auf zwei Dancefloors stattfinden. Mit dabei sind DJs wie Gerd Janson, Lola Haro und natürlich Väth selbst. Ein Ticket kostet 47 Euro.

Sven Väth eröffnete den Cocoon Club ursprünglich im Jahr 2004 in Frankfurt. Der Club erlangte rasch Anerkennung in der Technoszene, regelmäßig traten DJs wie Ricardo Villalobos und Richie Hawtin auf. Das Areal umfasste neben dem Cocoon Club auch zwei Restaurants und stand im Mittelpunkt der Frankfurter Szene. Trotz seiner Beliebtheit musste der Cocoon Club 2012 wegen finanzieller Schwierigkeiten schließen.

Für eine Nacht kehrt er nun zurück. Fans schwelgen unter der Instagram-Ankündigung in Erinnerungen. Manche kritisieren aber auch den hohen Ticketpreis.