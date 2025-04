Polygonia: Neues Album auf Dekmantel angekündigt

Dekmantel kündigt das neue Album von Polygonia an. Ihre erste LP, die auch als Vinyl erscheint, heißt Dream Horizons und kommt am 13. Juli. Auf zwölf Stücken übernimmt Polygonia neben Elektronik auch den Gesang sowie Saxofon, Flöte, Violine und Perkussion.

Polygonia kombiniert verschiedene Genres wie Techno, Breakbeat, Bass Music und Ambient miteinander. Dabei lässt sie organische und mystische Elemente einfließen. Ihre letzten Veröffentlichungen sind auf Labels wie Eaux, Midgar, Harmony und Mule Musiq erschienen, 2022 hat die Münchnerin ihr QEONE gegründet. Dieses steht vor allem für organisches Soundsculpting.

Am 31. Juli stellt Polygonia Dream Horizons beim Dekmantel Festival live vor. Unseres Porträt über die Künstlerin lest ihr hier.

Hört hier die Vorab-Single „Twisted Colours”:

Tracklist:

01 Crystal Valley

02 Flakes Flying Upwards

03 Soul Reflections

04 Metaphysical Scribbles

05 Set Me Free

06 Secret Desire

07 Gate to Amygdala

08 Hidden Blue

09 Mindfunk

10 Twisted Colours

11 Whirlwind of Hearts

12 Essential Breath

Format: 2LP/digital