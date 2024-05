Mathew Jonson & The Mole: Trackpremiere von „Feel So Good”

Über acht Minuten erstreckt sich „Feel So Good” auf Mathew Jonsons EP SOS – ein Deep Dive in die gesamte klangliche Palette des kanadischen Producers. Für den Track hat sich Jonson mit Freund und langjährigem Kollaborateur The Mole zusammengetan. Es wirkt, als haben es sich beide zur Aufgabe gemacht, die Wendung „Weniger ist mehr” umzusetzen.

Deshalb ertönen auf „Feel So Good” weder Whistles, Bells noch Vocals. Jonson und The Mole vertrauen darauf, dass ein und derselbe Beat den Tracks bis zum Ende trägt. Die hypnotische Wirkung ergänzen sie durch kleine, detailreiche Loops, die sich um den Beat wickeln. So wird eine minimalistische Stimmung mit Liebe zum Detail kreiert und lässt die Hörer:innen in unerforschte Bereiche ihrer Gedanken eintauchen.

SOS (Lirica Archives)

Dawn Artificial Intelligence SOS Feel So Good That Bass

Format:Vinyl /Digital

Das Vinyl dieser Veröffentlichung ist schon am 15. April erschienen – die Digitalversion ist auch von diesem Tag an erhältlich gewesen – allerdings nur für 1000 Pfund. Bei