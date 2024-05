Mixe des Monats: Mai 2024

Foul-Up w/ Nic Krog on Noods Radio – May 19, 2024

Ok, wo fangen wir an: Noods Radio ist ein Communityding mit Radio in Bristol – das ist in England, genau. Dort ist es mit der Miete auch nicht anders als sonstwo, alles wird teurer und plötzlich kann man sich nix mehr leisten, das heißt: Noods Radio muss aus seiner Kaschemme raus, sollten sich, Stand heute, nicht noch Fünfzig Mille auftreiben lassen. Wunder gibt es, redet mal mit dem VfL Bochum, das größere ist aber dieser Mix von Nic Krog. Der war früher Mal Misanthrop, was natürlich blöd ist, vor allem, weil man das jetzt überall dazuschreiben muss, formerly known as … na ja, jetzt also Nic Krog – lässt hier jedenfalls Gegenwartsgeräusche in einem Rauchwolkenclassic aufgehen. Oder mischt Freejazzverrücktheiten mit Coil und Warp und allem. Musik also, die für sich genommen schon eher nicht so den Topfortyshörer anspricht. Im Cutupverfahren wird das dann maximal crazy. Aber halt genau geplant, niemand stellt sich sonst für dreitausend Klicks ins Badezimmer und lässt sich dann von irgendeinem Jens drunterkommentieren, dass das jetzt »schon sehr speziell« sei. Wie auch immer, danke, Nic Krog fka! Und hier, noch ein Zwanziger für Noods, kann man ja als Spende von der Steuer absetzen. Christoph Benkeser