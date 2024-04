Mixe des Monats: April 2024

Son Objet – An Honourable Meltdown (Pingipung Podcast)

Pingipung, wie sagt man da, ein safe heaven, seven haven, jedenfalls: jedes Mal eine gute Geschichte für die Musik, egal ob Platte oder Podcast. Diesmal halt geheimniskrämelnde Besserwisserfreude, weil: Tracklist gibt’s keine zu diesem MIX, da schicken Interessierte und andere Verrückte eher ein frankiertes Fax nach Hamburg oder so, dann wird das was mit dem Nachkaufen von all den tollen Platten und Kassetten und was weiß ich. Schließlich wurde einem das zu Lindenstraßenzeiten ja bitteschön auch nicht einfach so einfach hintergeworfen! Na ja, dann nur hören. Als Kontrastprogramm zur neuen Taylor, da braucht es immer was zum Neutralisieren, ich meine: Romantisieren.

Son Objet, die wahrscheinlich aus Portugal kommt oder aus steuerlichen Sonnengründen dort lebt, hat das ganz gut drauf, also diese BIZARREN Sounds, die ein taz-Redakteur schon mal losgelöst OBSKUR nennen will, aber klar, nix für ungut! Ich flieg’ eh gleich weg, ist ja wunderbare Wegfliegmusik. Christoph Benkeser