Mai 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Peggy Gou – I Hear You (XL Recordings)

Das Album heißt I Hear You, deshalb wachsen Peggy Gou zwei große Trichter aus den Ohren. Sieht ein bisschen so aus wie bei der Prinzessin von Star Wars, ihr wisst schon. Jedenfalls sind diese zehn Tracks von Peggy Gou in ihrer Gesamtheit ein Debüt und also zwangsläufigstes ihr persönlichstes Album. Quasi eine neue beste Freundin, die total gut zuhören kann und zwischendurch immer wieder dasselbe sagt: I Hear You! Weil das ja stimmt. Ich hör’ dich, ich hör’ euch – meine großen Ohren hören alles! Auch den ganzen Café-del-Mar-Shit, der schon damals so nervig war wie Sand in der Speedo. Aber gut, irgendwer steht da auch drauf, klar. Außerdem gibt es sicher noch ein-zwei-oder-drei andere Lieder auf der Platte, wo Pianoloops nicht der Zeitlosigkeit nachklimpern. Muss man zwar erst finden, aber doch: Gibt es. Die Nummer mit Lenny zum Beispiel, die ist schon sehr gut, was hauptsächlich am bigdickenergetischen Kopfstimmengesäusel von Kravitz liegt. Vielleicht aber hätte Peggy Gou einfach öfter mal die Ethno-Pumpgun aus der Louis-Vuitton-Handbag zaubern sollen, das klappt auf „Seoulsi Peggygou” nämlich am allerbesten. Christoph Benkeser