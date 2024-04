April 2024: Die essenziellen Alben (Teil 2)

hoyah – Set + Setting (BRUK)

Etwas über das Label BRUK oder den Künstler Shmuel Hatchwell in Erfahrung zu bringen, gestaltet sich als eher schwierig. Anscheinend aber lebt hoyah, so sein Künstlername, in Berlin und hat sich für Set + Setting folgendes Konzept ausgedacht: Keine Beats verwenden, Saxofone als Stimme begreifen und dazu möglichst lange vom Computer wegbleiben. Klingt ein bisschen wie die Werbung für ein norddeutsches Bier. Entsprechend hirnbetont fällt das Album aus. Zwar heißt es in den Informationen für die Medien, er habe eine MPC benutzt, um die Saxofon-Samples zusammenzuschustern, und damit ein ja doch potenziell auf Hüfte und Hintern zielendes Gerät zur Hilfe genommen.

Aber erinnern wir uns an das Beat-Verbot: Was wäre dann die Alternative? Da fehlen öfter Fluss und Form. Entweder sind Beats doch da und werden in den Hintergrund geschoben („11752”), oder Spoken-Word-Performances überlagern die Sax-Collagen („The Foreword”, „The Warp”). Oder der Beat fehlt einfach und wird ersetzt durch mittlerweile etwas angestaubte Techniken von Avantgarde-Electronica-Künstler:innen wie Pan Sonic, Oval, Mira Calix; vor allem Drones und Verzerrer-Stakkato. Diese Beliebigkeit verwässert das Album, was schade ist. Zeigt Hatchwell doch in einigen Momenten wie zum Beispiel auf „Treat Me Like A Dance” seine Originalität. Und auch musikalisch glänzt er mitunter, wenn er etwa in „Ergot” vertikale Streifen nebeneinander klebt und so eine Form findet für das noch nicht Gehörte. Christoph Braun