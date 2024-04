April 2024: Die einschlägigen Compilations

Africamore – The Afro-Funk Side of Italy 1973-1978 (Four Flies)

Die italienischen Ausprägungen von Disco und früher elektronischer Musik in den Achtzigern sind hierzulande wohl bekannt und auch in puncto Reissues ziemlich umfassend aufgearbeitet worden. Doch eine Periode in den mittleren Siebzigern, die eigentlich dafür die Weichen stellte, ist immer noch relativ unbekannt. 1973 nämlich hatte David Mancuso im New Yorker Loft gerade den frühen Afro-Hit „Soul Makossa” von Manu Dibango groß gemacht, sodass sich dieser neue Groove weltweit verbreiten sollte und gerade in Italien viele Reproduktionen aufkeimten.

Die folgenden Jahre werden in dieser Compilation dementsprechend unter die Lupe genommen, eine Zeit, in der Disco noch nicht wirklich angekommen war und die italienische Synthese aus guter Laune, treibenden Rhythmen, World-Style-Perkussion und manchmal sogar elektronischen Instrumenten ein neues Format der Dance Music hervorbrachte. Die hier gewählten Beispiele reichen vom psychedelisch angehauchten Africa-Sound von Jean Paul & Angelique über den frühen Afrobeat-Banger „Kumbayero” von Albert Verrecchia bis hin zu frühen afrokosmischen Nummern wie Chrismas „Amore”. Auf „M.A.A.G.O.” von Prognosi Riservata toben sich frühe, an Acid-Synths erinnernde Töne aus, während die geraden Beats und perkussiven Breaks auf Beryl Cunninghams „Why O” einen Vorboten von Techno erahnen lassen.

Eine interessante Perspektive auf ein bislang unbeachtetes Kapitel also, während wichtige Grundsteine gelegt wurden für den einzigartigen Charakter der italienischen Szene und ihre Mixtur von afrikanischen Elementen, Disco-Funk und früher elektronischer Musik. Leopold Hutter