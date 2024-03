März 2024: Mixe des Monats

Woozy with EMA, Kellen303 and Sobolik – 03-06-2024 (The Lot Radio)

In New Yorks Radio-Stream-Kapsel präsentiert die in Dublin lebende DJ Ema ihre Partyreihe und ihr Label Woozy. Mit dabei sind die in Brooklyn lebenden Produzenten Kellen303 und Sobolik. Die perfekte Kombi für Bass-Enthusiast:innen. Aufgelegt wird mit Platte und CDJs, wobei abwechselnd Tracks aus dem Dubstep-Universum eingespielt werden.

Jongliert wird dabei zwischen Dubstep-Edits, neu produzierten Bass-Werken und Grime-Klassikern wie Kaijus Hunter oder Gantz’ Spry Sinister. Die Truppe hat dabei sichtlich Spaß am Auflegen und versprüht den Vibe einer vertrauten Jam-Session unter Freunden. Dadurch entstehen brillante und wunderschöne Momente, wobei die musikalische Linie erhalten bleibt – Four to the Floor wird man in diesem Set nicht wirklich finden, doch dass es auch abseits genug anderes Hörenswertes gibt, zeigt diese zwanglose Session. Vincent Frisch