Februar 2024: Die einschlägigen Compilations

VA – Jon Savage’s 1983-1985: Welcome To Techno City (Ace)

Zu seinem 2015 erschienenen sehr empfehlenswerten Buch 1966: The Year The Decade Exploded über ein für die Popmusik essenzielles Jahr stellte der Autor Jon Savage seinerzeit eine ebenso empfehlenswerte CD-Compilation zusammen. Weitere Bücher über wichtige Pop-Jahre hat er seither nicht geschrieben – aus dem Sampler aber ist dank des umtriebigen Labels Ace Records eine beachtliche Reihe geworden. Beginnend mit 1966 hat Savage mittlerweile zehn chronologisch geordnete Zusammenstellungen herausgebracht, jeweils mit den wichtigsten Stücken der entsprechenden Zeitspanne zwischen einem und vier Jahren. Mit Welcome To Techno City, der Titel deutet es bereits an, ist er nun an einem weiteren wichtigen Scheidepunkt angekommen.

Aus vielköpfigen Bands wurden über die Jahre vermehrt eher kleine Einheiten mit zwei bis drei Mitgliedern (Soft Cell, Pet Shop Boys). Oder der Band-Begriff wurde mit vermeintlich anonymen Projekten wie Art Of Noise komplett aufgebrochen. Zwar finden sich auch noch eher traditionelle Bands (The Smiths oder Orange Juice etwa), doch auch deren Musik wird zunehmend elektronischer (A Certain Ratio, Scritti Politti). Und der Einfluss schwarzer Musik nimmt auch nicht ab, im Gegenteil, sei es über kulturelle Aneignung (Malcolm McLaren) oder – dann doch lieber – im Original (Cameo). Nicht zu vergessen: Rap und Hip-Hop, hier unter anderem durch Grandmaster Flash & Melle Mel und die Rock Steady Crew vertreten.

Es war also einiges los zwischen 1983 und 1985. Und dann ist da natürlich noch der Sound, der uns wohl am meisten interessiert und das folgende Jahrzehnt prägen wird wie kaum ein anderer. Cybotron (in der Ur-Formation Juan Atkins und Richard Davis) werfen hier ganz selbstbewusst (es ist 1984, verdammt!) gleich die passende Genre-Bezeichnung in den Ring: „Oh-ho Techno City / hope you enjoy your stay / welcome to Techno City / you will never want to go away.” Tim Lorenz