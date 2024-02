Mixe des Monats: Januar 2024

ML Buch – Sunday Mix (Crack Magazine)

ML Buchs Kerngeschäft ist nicht das Auflegen. Die Dänin wurde in den letzten Jahren für einen Indie-Sound bekannt, der die plastischen Gitarren und die Theatralik von Siebziger-Progressive-Bands wie Genesis mit inhaltlichen Themen wie Romantik in Zeiten von Social Media und der Auflösung des analogen Ichs kombiniert. Klingt alles sehr nach digitaler Überfrachtung, ergibt in der Praxis aber fesselnde wie ephemere Pop-Songs.

Die polierte Ästhetik des Digitalzeitalters verfolgt ML Buch mit ihrem „Sunday Mix” fürs Crack Magazine nicht. Für das Chillout-Format des britischen Musikmagazins fasst sie in einer Stunde freigeistig zusammen, wie sich Sonntage in ihrem Universum anhören: Ruhig, spielerisch, aber doch minimal. Los geht’s mit der Eigenproduktion „Slide” vom aktuellen Album Suntub, die mit Hall und verzerrten Gitarren im Stile Bullions gedankenverloren durch den Raum streunt. Im Anschluss schabt Herbert an Pferdeknochen, kurz darauf erklingen Fanfaren aus dem Ballet „Le Marchand d’oiseaux”, ehe mit einem unveröffentlichten Track von Molina der Pop Einzug hält.

Diese abrupten Wechsel zeichnen das Set aus, und mit seiner besinnlichen Atmosphäre und den ganzen Glocken erinnert es an einen angesäuselten Familienvater, der an den Feiertagen nicht aufhören kann, mit den Schätzen seiner Plattensammlung und dem dazugehörigen Hintergrundwissen anzugeben. In diesem Sinne: Roy Montgomery ist ein neuseeländischer Gitarrist und macht so Lo-Fi-Kram. Seine Sachen haben eine Wärme, die findet ihr nirgendwo anders! Maximilian Fritz