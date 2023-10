Mixe des Monats: September 2023

Djoser – Truancy Volume 317 (Truants)

Djoser hat die Clubmusik mit dem Dubstep der späten Zweitausender entdeckt. Die Sehnsucht des US-Amerikaners nach britischer Breakbeatkultur hat sich in etwa 15 Jahren in ein verlässliches Netzwerk übersetzt, das in New York und anderen Teilen der USA Knotenpunkte hat. Mit dem L.E.N.G.-Kollektiv liegt dessen Zentrum aber immer noch in Djosers Heimatstadt Washington, D.C.

Der überraschend zeremonielle Opener des Grand Ancestor bezieht sich vielleicht auf Djosers bevorstehende Hochzeit, mit dem zweiten Stück steigt er in Beatpatterns ein, die kaum vertrackter sein könnten. Mit Tunes von Tano, Monty DJ oder Sosa Tharpa eskaliert Djoser gleich am Anfang seines mit 35 Tracks auf 95 Minuten durchgängig rasanten Mixes. Seine 15-jährige DJ-Erfahrung kommt eher zum Tragen, wenn es darum geht, das Set mit detroitigen Sounds zu öffnen und den Tänzer:innen ein wenig Atemluft zuzuführen, ohne den rythmischen Faden zu verlieren. In der zweiten Hälfte des Sets liegt der Clou dann in den unerwarteten Querverbindungen, die Djoser herstellt, etwa zum Siebziger-Jahre-Fusion-Gegniedel von MAKZ oder zu geradlinigem Früh-Zweitausender-Techstep von K-65. Bleibt allein die Frage, mit welchem breakbeatfremden Stück Djoser sein Set beschließt. Es ist ein berührender, nubischer Folksong von Fikry El-Kashef, der das Pathos des Roots Reggae des Grand Ancestor aufnimmt und eine Brücke schlägt zwischen den kleinen Freuden der Nacht und den großen Themen des restlichen Lebens. Alexis Waltz