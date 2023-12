[REWIND2023]: Die besten Mixe des Jahres

DJ Voices – Live @ Nowadays // Opening before upsammy – March 4 2023



Seien wir ehrlich: Techno-Boomer haben nicht immer unrecht. Beschwerden, kaum ein:e DJ beherrsche mehr die Kunst des Warm-up-Sets, sind besonders in Zeiten, in denen in manchen Clubs von Anfang an auf mindestens 140BPM durchgeknüppelt wird, nicht völlig unbegründet. Gut, dass es DJ Voices gibt. Die aus Florida stammende und in New York lebende Künstlerin macht eine Sendung bei The Lot Radio und ist Resident im New Yorker Club Nowadays.

Zu ihrer regelmäßigen Nacht lud sie sich Anfang März upsammy ein, und was soll man sagen: das passt. Nicht nur das Visual – sollte da nicht eigentlich ein abgetrenntes Ohr statt eines Spiegels liegen? – für den Mix suggeriert eine Verbundenheit mit Thessa Torsings Bildsprache, die knapp drei Stunden aneinandergereihte Musik, mit stark perkussivem Einschlag, gebrochen und dennoch agil, komplimentierten upsammys Peaktime-Set sicherlich ganz hervorragend.

Kristin Malossi, so DJ Voices’ bürgerlicher Name, hüpft furchtlos ins Wurmloch, ohne viel Aufhebens darum zu machen. Der Ritt klingt bedrohlich und in seiner Reizüberflutung hypnotisierend, was nicht zuletzt an der ein oder anderen Nummer im Dreiviertel-Takt liegt. Dennoch warten zwischen den ganzen Breaks und Bass-Music-Rollern Vocals und kleinere Pop-Momente. Oder schlicht messerscharfe Übergänge. Etwa als nach 71 Minuten Rikos „I Know” in den Mix kommt. Tolles Set, zu dem sich der Dancefloor vor dem inneren Auge immer mehr füllt. Maximilian Fritz