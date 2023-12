[REWIND2023] Platten der Woche: Fünf für den Klassik-Floor

VA – The Complete Obscure Records Collection 75/78 (Dialogo)

Bleiben wir bei Brian Eno, reden aber nicht über seine sieben 2023er-EPs und seinen Soundtrack zu Top Boy (es war kein gutes Jahr in seinem Œu­v­re), sondern über seine Arbeit als A&R und Labelmacher in den Siebzigern. Die zehn Releases auf Obscure sind allesamt legendäre Entwürfe der zeitgenössischen Musik: Enos Discreet Music zum Beispiel, Harold Budds The Pavilion Of Dreams, Michael Nymans Decay Music und natürlich The Sinking Of The Titanic von Gavin Bryars (nicht nur wegen der Aphex-Twin-Remixe).Das italienische Label Dialogo hat das Gesamtwerk nun neu aufgelegt – als Vinyl- oder CD-Box-Set. Die Betonung liegt hier auf Gesamtwerk, denn viele der Veröffentlichungen wurden bereits zahlreich lizenziert und nachgepresst. Als vielstimmiges Ensemble der radikalen Klangforschung von damals entfaltet diese Sammlung heute jedoch eine kompositorische Sogwirkung, die kaum zu toppen ist. Und das beiliegende Büchlein bietet allerhand erhellende Insights der Beteiligten.