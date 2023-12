Dezember 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Wallace – Red, Yellow, Black (Mule Musiq)

Eigentlich klingt der Name Wallace nach jemandem, den es irgendwie immer schon gab. Dabei hatte der schottische Produzent Jimmy Wallace bisher gerade mal drei EPs draußen, auf Labels wie Rhythm Section oder Studio Barnhus. Er war zudem fünf Jahre im Clubgeschäft, bevor er dazu überging, selbst Musik zu machen und sein eigenes Label Tartan zu starten.

Während er auf seinen EPs einen House-Stil pflegt, der die größeren Tanzflächen zu beschallen geeignet ist, nimmt er sich auf seinem Debütalbum stärker zurück. So kombiniert er in „Labyrinth” unauffällig einen geraden Viererbeat mit Jazzswing, legt in „DHQ” fließende Marimbaklänge und Kinderstimmen über reduzierte Breakbeats. Das Album beschreibt in seinem Verlauf einen Bogen, langsam beginnend, sich zur Mitte hin zu einem etwas fester angezogenen Groove steigernd und am Ende ausklingend mit Vogelstimmen-Field-Recordings und sanften Keyboardmelodiesprengseln, die an das Kraut-Duo Cluster in seiner pastoralen Phase erinnern.

Das mag alles nicht revolutionär sein, dafür wählt Wallace seine Sounds stets mit Bedacht, der Flow der Tracks stimmt, überhaupt klingt Red, Yellow, Black einfach gut. Der Titel seiner Platte nennt übrigens die drei Farben des Wallace Tartan, was auch dem Muster des Kilts entspricht, in dem er sich auf Pressefotos ablichten lässt. Wer weiß, vielleicht gehört er ja selbst zum hinter dieser Farbkombination stehenden Clan Wallace. Vom Namen her würde es passen. Tim Caspar Boehme