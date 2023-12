Die Platten der Woche mit EM + STAV, Eversines, GiGi FM, Silent Servant und Toupaz

EM + STAV – Endless (JoyLift)

Zwei Sachen: Gibt’s was Knuffigeres als ein Producer-Couple, das trotz Kind und Kegel noch nicht so ganz loslässt vom Afterglow? Und: Kennt ihr den Moment, wenn sich so ein 14-Tonnen-Beat langsam verschiebt, um dann VÖLLIG überraschend nicht mehr schief, sondern gerade zu laufen? Ja, puh, immer diese Fragen! Aber wir sind hier nicht beim Secondscreening von irgendwelchen Netflix-Serien, sondern beim pädagogisch wertlosen Dancefloorloslassen. Also, weiß wer? Tommi in der letzten Reihe? Paula in der ersten? Niemand? Kommt schon, es gibt JA KEINE FALSCHEN Antworten! Alright, dann sag ich: Nein, natürlich gibt’s nix Knuffigeres als ein Producer-Couple, das Kind und Club hinbiegt! EM + STAV sind ja wohl ein gutes Beispiel dafür. Die grinsen so lieb auf ihren Fotos, dass man eh schon weiß, das wird jetzt eine feine Sache, da muss man nix Schlimmes sagen, aber: Krawuzikampeone, was ist das für ein BASS! Gut, grad gelesen: kommen beide aus Bristol. Da weiß man ja, was man hat. Aber, oida! Na ja, Schulterzucken-Emoji: So muss das halt mit Kid, Club und Kanone! Christoph Benkeser