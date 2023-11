November 2023: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Russell E.L. Butler – Call Me G (T4T LUV NRG)

Als vor fünf Jahren das Debütalbum von Russell E.L. Butler erschien, gab es in der Musik sowohl Trauer als auch Wut. Auslöser war der Lagerhausbrand des Clubs Ghost Ship in Oakland mit 36 Toten, dem sich die Platte widmete. Fünf Jahre später erscheint Butler ruhiger, gesammelter und fokussierter. Call Me G ist eine Liebeserklärung an traditionellen House in seiner sanften Gestalt, bei Bedarf wird er mit Dub-Anleihen in größere Räume überführt. Butler reduziert zugleich radikal, verzichtet größtenteils auf Melodien, an Harmonien nimmt er nur das Wenigste. Mitunter geht es dicht an die Grenze zur Monotonie. Vor der bewahrt aber der stoische Flow des Albums, der sogar in dem einen, stets gleichen Akkord steckt, den Butler im Titeltrack über zehn Minuten beibehält. Von Tiefe spricht sich da immer so leicht, aber wie soll man sonst nennen, was sich einstellt, wenn man meint, sich in diese Angelegenheit zu versenken? Für Dynamik sorgt übrigens nicht zuletzt der von Butler selbst beigesteuerte Vokalpart mit den Worten: „Can you call me? Will you call me? All that I want is for you to call me by my name. My name is G.” Tim Caspar Boehme