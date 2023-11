November 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Héctor Oaks – Fuego Universal (KAOS)

Kaum ein DJ polarisiert in seinen Sets so wie Héctor Oaks. Denn neben seinem offensichtlich enormen Wissen um Techno von frühen Neunzigern bis heute, tut sich der gebürtige Spanier vor allem dadurch hervor, dass er puristische Sounds mit genrefremden und oftmals verhältnismäßig poppigen Elementen mixt, um so maximale Spannung auf der Tanzfläche zu kreieren. Das alles geschieht ausschließlich auf Vinyl, in einer beeindruckenden Geschwindigkeit, und sucht so im DJ-Kontext seinesgleichen. Doch auch als Produzent veröffentlichte Oaks in der Vergangenheit immer wieder Platten, die mit den Genregrenzen experimentieren und versuchen, Techno aufzubrechen.

Das scheint auch das Ziel des aktuellen Albums Fuego Universal zu sein, das auf insgesamt neun Anspielstationen die möglichen Kombinationen von Vocals und elektronischer Musik durchexerziert. Dabei sind ausnahmslos alle Tracks Kollaborationen, die den Eindruck erwecken, sich im Aspekt des vermeintlichen Hitpotenzials überbieten zu wollen. Dabei gelingt es Oaks und seinen Partner:innen, zum Beispiel auf „SHADOWS”, Ohrwürmer zu kreieren, die zwar extrem poppig, aber dennoch nicht belanglos oder zu kitschig wirken. Leider ist auf dem Album auch das genaue Gegenteil vertreten, und „GIVE US THE NIGHT” oder „LOFF IS ALL YOU SPEED” scheinen deplatziert und ein wenig uninspiriert. Insgesamt wirkt die Platte eher wie eine Compilation als ein abgeschlossenes Album. Es bleibt daher abzuwarten, wie die einzelnen Songs im Kontrast zu Oaks’ DJ-Sets auf der Tanzfläche wirken. Till Kanis