Die Platten der Woche mit Cybotron, DVS1, Floating Points, Hellfish, Lamin Fofana

Lamin Fofana – It’s Only a Matter of Acceleration Now (The Trilogy Tapes)

Eine Hommage an einen früh Gestorbenen. Die erste EP des Produzenten Lamin Fofana für das Label The Trilogy Tapes ist dem kenianischen Journalisten und Schriftsteller Binyavanga Wainaina gewidmet. Wainaina, der sich auch für LGBT-Rechte einsetzte und 2014 sein Coming-out hatte, starb 2019 mit 48 Jahren an einem Schlaganfall.

Den Titeltrack hat Fofana um eine kreiselnde TB303-Figur gebaut, mit zischendem Beat und wassertropfenartigen Arpeggien im Hintergrund. Eine schön geradlinig-komplexe Angelegenheit. Hämmernde Synkopen und etwas mehr Luft dazwischen im zweiten Track, kurze Sprachsamples dazu. Der Closer verbindet hauchdünne Ambient-Klänge mit Monologausschnitten (Wainainas?) und dem Satz „I’m here because you are there” am Ende. Auf seine nüchterne Art sehr bewegend. Tim Caspar Boehme