Mixe des Monats: Oktober 2023

Tijana T – Nachtiville 2023 (Nachtipod)

Zwei Nächte und zwei Tage hatten die Besucher:innen des Nachtiville im Januar dieses Jahres bereits in den Knochen, ehe Tijana T am Sonntagabend von Dr. Rubinstein übernahm und zum Closing antrat. Bis dahin war schon einiges passiert im Badeparadies, leider auch Negatives: Lange Schlangen vor den Floors erhitzten die Gemüter der Raver:innen, offener Konsum die der Veranstalter:innen und ein Feueralarm auf dem Floor The Hall am ersten Abend zwang die Meute für einige Minuten in die Januarkälte.

Während des Sets der Serbin lösten sich die organisatorischen Mängel der Erstausgabe am Weissenhäuser Strand aber in flächendeckende Ekstase auf. Über 135 Minuten hinweg schob sie in The Hall unablässig an und sorgte mit aufgekratztem Rave-Sound dafür, dass die Crowd, teils mit Bademänteln und den im Innenraum erlaubten ElfBars bewaffnet, ihre letzten Energiereserven mobilisierte. Die Musik verkam dabei nicht zum stumpfen Hintergrundgeballer für den letzten Exzess der verklebten Synapsen, sondern blieb auch dank harscher Trademark-Acid-Lines und brabbelnder Vocals bis zum Verklingen des abschließenden irren Tools im Mittelpunkt – ein großes Verdienst von Tijana T. Maximilian Fritz