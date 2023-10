Aérea Negrot: Bpitch-Künstlerin überraschend gestorben

Aérea Negrot ist überraschend am 11. Oktober verstorben. Der Tod der Musikerin mit dem bürgerlichen Namen Danielle Callegos wurde am Freitag von ihrem Berliner Label BPitch bestätigt. Die vielseitige Performerin und Künstlerin stammte aus Venezuela, lebte aber seit mehr als zehn Jahren in Berlin. Die Todesursache bleibt bis dato unbekannt.

Das von Ellen Allien gegründete Label BPitch hatte Aérea Negrot 2011 entdeckt, dort ist der größte Teil ihrer Musik erschienen. „Ihr Licht, ihre Musik und ihre schöne, bereichernde Stimme sowie ihre einzigartige künstlerische Herangehensweise und Performance hat jede Seele berührt”, schreibt das Label in der Nachricht über ihren Tod.

Danielle Gallegos wurde 9. Oktober 1980 in Caracas geboren, sie stammte aus einer Familie professioneller Tänzer:innen und verfolgte sehr früh selbst eine Karriere beim Ballett. Schon mit 17 trat sie zum ersten Mal als Aérea Negrot auf. Aufgrund einer Verletzung wechselte die Künstlerin, die sich als Trans definierte, in die die elektronische Musikszene und machte sich dort als Performerin, DJ und Producerin einen Namen.

2002 wurde Gallegos Teil Elektropop-Gruppe La Familia Feliz mit Fata Kiefer und Milton Fermat. Der Track „La Disco” wurde ein internationaler Erfolg und gilt als Start in ihrer Karriere. Nach einem Studium am renommierten London Centre of Contemporary Music war sie ab 2008 für eine Zeit Teil des Neo-Disco-Acts Hercules & Love Affair.

Gallegos’ Debütalbum Arabxilla erschien 2011 auf BPitch. Eines der Themen ist die Spannung zwischen ihrer Jugend in Venezuela und dem Leben in ihrer Berliner Wahlheimat. Bis zu ihrem Tod hat Gallegos mit renommierten Künstler:innen wie Massimiliano Pagliara oder tobias. zusammengearbeitet und ist in bekannten Veranstaltungsorten wie dem Berghain und dem Opernhaus in Sydney aufgetreten.

Auf einer GoFundMe Seite könnt ihr zur Finanzierung ihrer Beerdigung beigetragen.