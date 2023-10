Zita-Club: Neuer Club in Berlin-Spandau

Am 13. Oktober eröffnet der Zita-Club in Spandau. Der Name leitet sich von seiner Location, der Zitadelle Spandau, ab. Es handelt sich dabei um eine Renaissance-Festung, in der bereits seit Jahren traditionelle Musik- und Kulturveranstaltungen stattfinden. Fortan sollen im Zita-Club regelmäßig Events wie die Reihe „Ibiza Vibes Party” – elektronische Musik – oder „Spandau Nights” – Hip-Hop, Classics – laufen.

Aktuell finden im Zita-Club rund 200 bis 250 Personen Platz. 2024 soll der Veranstaltungsort zudem um einen Open-Air-Club ergänzt werden. Der Eintritt kostet zehn Euro. Den Club betreibt das Gastronomie-Unternehmen Channel Music, das bereits Locations wie das Berliner Huxleys oder Quasimodo führt.

Weitere Infos findet ihr hier.