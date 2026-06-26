Sartianna Kasno: Festival, Gäste und DJs trauern um verstorbene Waking-Life-Besucherin

Die 28-jährige Niederländerin Sartianna Kasno ist auf dem Gelände des Waking Life in Portugal tot aufgefunden worden. Zur genauen Todesursache gibt es bislang keine offiziellen Angaben, jedoch gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Das Festival fand vom 15. bis 22. Juni statt, der Todesfall ereignete sich am letzten Tag des Festivals.

Die portugiesische Zeitung Jornal de Notícias berichtete zunächst, dass eine junge Frau am Ufer des Stausees auf dem Festivalgelände bei Crato gefunden worden sei. Niederländische Medien schreiben dagegen, Sartianna Kasno sei zusammengebrochen, Besucher hätten sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Diese seien jedoch erfolglos geblieben. Tatsächlich wurde die Herz-Lungen-Wiederbelebung von einer geschulten Mitarbeiter:in durchgeführt, heißt es von einer Quelle aus dem Umfeld des Festivals, die anonym bleiben will, da sie nicht autorisiert ist, sich zu dem Fall zu äußern.

Nach Angaben des Festivals untersuchen die Behörden noch den Ablauf der Ereignisse, das Festival bietet Hilfestellung bei der Trauer um Sartianna Kasno über den Awareness-Zusammenschluss Avózinha an, der über integration@lunarcare.net erreichbar ist.

Nach dem Tod der jungen Frau haben Freunde und Angehörige eine GoFundMe-Kampagne gestartet. „Mit großem Schmerz im Herzen müssen wir mitteilen, dass Sartianna am 22. Juni plötzlich verstorben ist. Dies geschah in Portugal, wo sich ihr Körper derzeit noch befindet. Um die Familie und Freunde von Sartianna zu unterstützen, möchten wir diese GoFundMe-Kampagne starten, um bei allen Angelegenheiten rund um einen würdevollen Abschied zu helfen”, heißt es im Statement zum Spendenaufruf. Mehrere Organisationen teilen die Spendenaktion. „Jeder Beitrag, ob groß oder klein, wird der Familie und den Freunden in dieser unwirklichen Zeit enorm helfen”, schreibt beispielsweise der Amsterdamer Club Sexyland zur Spendenaktion auf Instagram.

mad miran, CCL, Cera, Bashkka, Djrum, Rroxymore, Konduku, Rene Wise und Nadia Struiwigh gehören zu den Künstler:innen, die kondolierten.

„Die Wellen dieses Verlusts erreichen uns alle. Selbst diejenigen, die sie nie kennengelernt haben, spüren die Erschütterung”, schreibt das Festival in einem Instagram-Post. „Wenn einer von uns viel zu früh stirbt, zieht sich unser Kreis in gemeinsamer Trauer zusammen. Und paradoxerweise kann genau dieses schmerzhafte Zusammenrücken auch eine Welle der Nähe, der Dankbarkeit und der tiefen Liebe zu den Menschen auslösen, die noch bei uns sind.”

Sartianna Kasno war für den Lokalsender AT5 in Amsterdam tätig, zuletzt arbeitete sie als Produzentin im Kulturzentrum Pakhuis de Zwijger. Dort war sie an der Entwicklung und Organisation von Programmen und Veranstaltungen beteiligt. Pakhuis de Zwijger würdigte sie nach ihrem Tod als Kollegin, die maßgeblich zum Haus beigetragen habe. Darüber hinaus war sie ein bekanntes Gesicht der kulturellen und kreativen Szene Amsterdams.

Das Waking Life ist ein sechstägiges Festival für Kunst und experimentelle elektronische Musik. Es findet jährlich im Sommer in der Nähe von Crato in der portugiesischen Region Alentejo statt.