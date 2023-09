September 2023: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Pose Dia – Simulate Yourself (R.i.O.)

Simulate Yourself gehört zu den Ausnahme-Alben, die sich jede:r, der oder die musikjournalistisch unterwegs ist, monatlich wünscht, die aber leider ziemlich selten sind.

Was ist so besonders an Pose Dias zweitem Longplayer? Die Antwort ist einfach: Das Ungehörte. Und dass dieses Neue auch so wunderbar gelungen ist und nicht gewollt wirkt. Als Genre-Konstrukt könnte „Singer/Songwriter-Elektronik” auf das Album angewendet werden, was schon seine Seltenheit darstellt. Auch nicht oft zu finden: Dass in einem solchen Zusammenhang Elektronik nicht die Nebenrolle spielt, sondern gleichberechtigt ist, was auch zwei Instrumentalstücke verdeutlichen – einen A-cappella-Song hingegen gibt es nicht.

Neben dieser Verwurzelung im oder zumindest großen Zuneigung zum elektronischen Kontext finden sich in Simulate Yourself Spurenelemente von Kurt Weill bis Laurie Anderson, von Velvet Underground bis Savages, von Nico bis Mary Ocher. Aber eben mikrodosiert, nie klingt ein Stück wirklich wie das eines anderen Künstlers, nie nach einem Fach im Plattenladen. Der deutsche Akzent Pose Dias in den englischsprachigen Songs verleiht dem Ganzen zusätzlich noch mehr Persönlichkeit und eine gewisse Dringlichkeit, die keineswegs aufdringlich oder betroffen wirkt. Man kauft ihr einfach ab, was sie macht und auszudrücken versucht.

Bei all diesen Verweisen auf Inhalt und mögliche Anliegen passt zur großen Eigenheit des Albums, dass es mit einem Instrumentalstück endet, das eindeutig nach Indie-Dancefloor und nicht nach Inhaltsanalyse schreit. Mathias Schaffhäuser