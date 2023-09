Die Platten der Woche mit French II & Bastian Benjamin, His Master’s Voice, Polygonia, Second Storey und Verraco

His Master’s Voice – Wir Sind Alle Ungleich (Kuratorium)

Verzerrung dient der Unkenntlichmachung, das kennt man von Erpressungsanrufen aus dem Fernsehen. Bei His Master’s Voice ist sie vielmehr Distinktionsmerkmal. Das noisy Klangbild wird von einer schleppenden Kick untermauert und obenrum von einer zackigen Hi-Hat zusammengetackert, dazwischen lassen die verzerrten Synthies wenig Raum im Frequenzspektrum. „Circles” greift tief in die Trick-, respektive Effekt-Kiste und flangert ordentlich los, „Golo The Demon” bringt etwas mehr Drive in die Schaltkreise und „Thunderdome OG Flynt” gräbt ein Vocal aus dem 20 Jahre alten Tocadisco Track „Nobody (Likes The Records That I Play)” aus. Ja, warum eigentlich? Hier präsentiert sich das Sample als dämonischer Wiedergänger im Stile von Aphex Twins „Come To Daddy” und geht damit viel besser rein als der naive Gute-Laune-Electro des Originals. Es sind eben die kleinen Unterschiede die einzigartig machen, das verdeutlichen auch die Illustrationen auf dem Cover. Wir sind alle ungleich und das ist gut so. Philipp Gschwendtner