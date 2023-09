Die Platten der Woche mit Bufiman: Lazer-Worshipping und clevere Rhythmen

DJ Plead – Quick EP (Livity Sound)

Diese EP ist schon letztes Jahr erschienen – ich habe sie erst vor Kurzem entdeckt, glücklicherweise! Die Stücke von DJ Plead klingen einfach irre gut, die Percussion-Details sind spannend genug, dass manche der Stücke auch klanglich fett wirken obwohl sie ziemlich minimal sind.

In der aktuell offensichtlich stark beschleunigten Tempowelt in der Dance-Music-Szene kommt die EP fast gänzlich auf 100BPM daher, was aber erst gar nicht auffällt, weil die Stücke rhythmisch so clever sind.