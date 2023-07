Die Platten der Woche mit Cleveland, Intergalactic Gary, Maayan Nidam, Pangaea und Steven Julien & Kyle Hall

Cleveland – Lola Ran (Kalahari Oyster Cult)

In Clevelands Produktionen trifft wohltuende Schlichtheit auf Schönheit, die sich auf mehreren Ebenen manifestiert: Sounddesign und -auswahl, Songstrukturen und vor allem die Ideenwelt des in Brüssel lebenden Luxemburgers strotzen nicht vor Coolness und Produktions-Know-how, sondern sind ästhetisch, liebevoll modelliert, und, ja, einfach schön – manchmal verblassen eben neben diesem abgegriffenen Adjektiv alle Schlaumeiereien. Cleveland verbindet vertraute (Break-)Beats mit psychedelischen Synthesizer-Gebilden und nicht allzu üblichen melodisch-harmonischen Verbindungen. Natürlich reden wir hier nicht von neuen Tonleitern und Akkordfolgen, aber von sehr einnehmenden und immer mal wieder über den szenebegrenzenden Tellerrand hinaus steppenden Ideen – vor allem in den letzten beiden, ruhigeren Tracks. In Verbindung mit einem weltoffenen und geschmackssicheren Label wie Kalahari Oyster Cult ergibt das eine der Top-5-Singles des Monats. Mathias Schaffhäuser