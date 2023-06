Die Platten der Woche mit De-Bons-en-Pierre, Bruce, Jeku, L.F.T. und Schacke

Schacke – Looks are deceiving (Mama told ya)

Techno hatte, wie House ohnehin, immer schon seine religiöse Dimension. So nimmt es nicht wunder, dass der Produzent Schacke auf seiner EP Looks are deceiving vier Tracks darbietet, die vom Label als „purificatory”, mithin reinigend bezeichnet werden. Tanzen als rituelle Seelenwaschung, wenn man so möchte.

Mit „The sickening” setzt die Zeremonie über einem peitschenden Beat bei hoher BPM-Zahl ein – im Folgenden wird das mehr oder minder beibehalten. Verzerrt stöhnende oder zwischen Lachen und Schreien als kurze Impulse gesetzte Stimmen sorgen für den gewünschten ungesunden Groove. „HD club destroyer” folgt als Tanzflächen-Weltenbrand mit flammenden Eurodance-Melodien. In „Microcosmic healing” geht es zusammen mit Labelchefin Anetha ans Eingemachte. Gabber spült darin alle inneren Wunden sauber. „How to blur the lines” beschließt die Liturgie mit einem schönen aufsteigenden Bass und Trance-gemäßer Staccato-Melodie darüber. Die Spiritualität der jüngeren Generation in Ehren: So eine Renaissance-Messe hat andererseits auch etwas. Tim Caspar Boehme